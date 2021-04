Isola dei Famosi 2021, chi sono i nuovi cinque naufraghi in arrivo?

Oggi l’Isola dei Famosi non andrà in onda (e vi abbiamo spiegato il motivo) ma la grande macchina organizzativa non si è ancora fermata. In vista del prolungamento del programma, infatti, sono in procinto di approdare in Honduras ben cinque nuovi concorrenti che di famoso, ahinoi, non hanno moltissimo. Ma chi sono? Scopriamolo subito!

Isola dei Famosi 2021: 5 nuovi naufraghi in arrivo

Quest’anno a parte qualche nome di spicco si fa fatica a individuare i veri famosi di questa Isola. In arrivo altri cinque concorrenti pronti a stravolgere (o almeno si spera) le dinamiche del gruppo.

Ad anticiparne i nomi è TvBlog.it che avanza quello di Manuela Ferrara, ex meteorina del Tg4, modella e showgirl. Oltre ad aver fatto un calendario, il suo nome è trapelato tra le pagine di gossip per un presunto flirt con Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain.

Il secondo nome è quello di Rosaria Cannavò (e no, non abbiamo sbagliato a scrivere). Valletta e ballerina, in passato ha lavorato per programmi come Sarabanda, Un, due, tre, stalla e Paperissima.

Tra gli altri nomi spunta quello del modello ed attore Ludovico Vacchelli ed ancora, forse il nome più noto tra quelli finora avanzati, ovvero Emanuela Tittocchia, attrice, conduttrice e spesso ospite dei programmi di Barbara d’Urso.

Infine, come svelato da Deianira Marzano tra le sue Instagram Stories, approderà in Honduras anche Matteo Diamante, dall’ultima edizione de La Pupa e il Secchione.