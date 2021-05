Andrà in onda di venerdì la seconda puntata settimanale dell’Isola dei Famosi 2021 che torna anche oggi con un nuovo eliminato. I nominati, partiti in quattro lo scorso lunedì, nel corso della settimana si sono ridotti a tre con l’uscita di scena di Ubaldo. E così a contendersi un posto in Honduras sono rimasti Miryea Stabile, Emanuela Tittocchia e Roberto Ciufoli: chi avrà la meglio?

Isola 2021, sondaggi eliminato puntata

Siamo giunti alla quindicesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi, in onda questa sera 7 maggio su Canale 5. Un concorrente tra Miryea, Emanuela Tittocchia o Roberto Ciufoli dovrà lasciare l’Isola ma a stabilirlo saranno come sempre i telespettatori che potranno votare il preferito da salvare, decretando automaticamente l’eliminato.

Ricordiamo infatti che questa volta il televoto chiede agli spettatori chi salvare tra i tre nominati, dopo l’uscita di Ubaldo che ha fatto sì che il televoto venisse azzerato.

In vista del nuovo confronto a suon di televoti, cosa dicono i sondaggi? Come di consueto, immancabile il sondaggio accolto sul portale Reality House: secondo i dati raccolti a rischiare di essere eliminato è Roberto Ciufoli. Solo il 15% lo vorrebbe salvo. A rischio anche Emanuela Tittocchia che è la preferita dal 29% mentre primeggia Miryea con il 56% delle preferenze.

Il secondo sondaggio arriva direttamente dal portale Grande Fratello Forum. In questo caso il nome a rischio eliminazione è quello di Emanuela con il 22,27% ma a breve distanza troviamo Ciufoli con il 29,26%. Dovrebbe salvarsi Miryea, preferita da oltre il 48% dei votanti.