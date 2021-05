L’Isola dei Famosi 2021 è giunta alla semifinale ma anche la puntata di oggi vedrà un nuovo eliminato. Due i nomi in ballo nell’appuntamento di questo lunedì 31 maggio: da una parte Isolde Kostner, dall’altra Matteo Diamante. Chi avrà la meglio? Di seguito scopriamo subito cosa dicono in merito i sondaggi.

Isola 2021, sondaggi eliminato puntata

Ventunesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021: manca ormai pochissimo alla finalissima del reality condotto da Ilary Blasi ma prima di assistere al nome del vincitore dell’edizione c’è ancora uno step da affrontare. Questa sera, intanto, uno tra Matteo e Isolde dovrà lasciare l’Isola e per il meno votato si aprirà l’ultima possibilità rappresentata da Playa Imboscadissima (qui tutto ciò che c’è da sapere sul meccanismo della semifinale).

Il pubblico da casa avrà l’ultima parola e decreterà attraverso il consueto televoto chi sarà salvo tra Matteo e Isolde e proseguirà dritto verso le battute finali dell’Isola dei Famosi 2021. Ma cosa ci dicono in merito i consueti sondaggi?

Partiamo dal sondaggio ospitato da Reality House sull’eliminato di oggi all’Isola che vede a maggiore rischio Matteo con il 68% mentre Isolde al 32%.

Il secondo sondaggio arriva direttamente dal portale Grande Fratello Forum. In questo caso cambiano i numeri ma non la sostanza: il modello è a rischio eliminazione per quasi il 72% contro il 28% dei voti a favore della sportiva.