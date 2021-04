Sta per ripartire una nuova attesissima puntata dell’Isola dei Famoso 2021 e l’eliminato è dietro l’angolo. Chi sarà tra Fariba Tehrani e Vera Gemma? Questo l’enigma che caratterizza le ultime giornate e che ha visto il pubblico da casa pronto a cimentarsi nella nuova votazione. Una delle due protagoniste indiscusse dell’edizione sarà chiamata ad abbandonare il reality. A seguire possiamo scoprire cosa dicono in merito i sondaggi in rete.

Isola 2021, sondaggi eliminato puntata

Dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi: nella prima serata di oggi, lunedì 26 aprile, appuntamento in diretta dall’Honduras. Due le naufraghe chiamate a contendersi il proprio posto: chi tra Fariba e Vera avrà la meglio? Una di loro si aggiungerà alla lista degli eliminati e potrebbe perfino tornare in Italia.

In vista di uno scontro tra amazzoni, ecco che non poteva mancare la presenza in studio di due importanti ospiti giunte per sostenere da una parte la donna persiana e dall’altra la figlia del grande maestro Giuliano Gemma (QUI tutti i dettagli).

Intanto, come di consueto, immancabile il sondaggio accolto sul portale Reality House: secondo i dati raccolti a rischiare di essere eliminata è Vera Gemma con il 64% delle preferenze, contro il 36% di Fariba.

Il secondo sondaggio arriva direttamente dal portale Grande Fratello Forum. In questo caso il nome a rischio eliminazione è sempre quello di Vera Gemma con poco più del 64%.