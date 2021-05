Siamo ormai agli sgoccioli ed oggi, lunedì 24 maggio, torna puntuale un nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2021 e con un nuovo eliminato. Chi, tra Fariba Tehrani e Miryea Stabile sarà chiamata ad abbandonare il reality ambientato in Honduras? Questa volta i sondaggi sono andati in tilt e tra le due donne si è venuto a creare un vero e proprio testa a testa.

Isola 2021, sondaggi eliminato puntata

Ventesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 ed una nomination difficile. Una naufraga tra Fariba Tehrani e Miryea Stabile dovrà lasciare per sempre l’Honduras. Nomination al femminile, dunque, con protagoniste due donne molto forti e che sono riuscite ad imporsi nel corso della loro esperienza.

Il pubblico da casa avrà l’ultima parola e decreterà attraverso il consueto televoto chi sarà salva tra Fariba e Miryea e che proseguirà dritta verso le battute finali dell’Isola dei Famosi 2021. Ma cosa ci dicono in merito i consueti sondaggi?

Partiamo dal sondaggio ospitato da Reality House sull’eliminato di oggi all’Isola che vede a maggiore rischio Fariba con il 51% staccata da appena due punti da Miryea al 49%.

Il secondo sondaggio arriva direttamente dal portale Grande Fratello Forum. Lieve differenza ma questa volta in favore della Tehrani data per salva con il 48% dei voti contro quasi il 52% di chi preferisce vedere tornare in Italia la giovane vincitrice de La Pupa e il Secchione.