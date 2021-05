Sta per partire una nuova settimana all’insegna del reality Isola dei Famosi e nella puntata di oggi non mancherà il nuovo eliminato. Tre donne si sfideranno al televoto in occasione del nuovo appuntamento di questo lunedì: Emanuela Tittocchia, Francesca Lodo o Fariba? Per una di loro l’avventura in Honduras potrebbe terminare proprio questa sera.

Isola 2021, sondaggi eliminato puntata

Sedicesima puntata all’insegna del reality show condotto da Ilary Blasi. Una concorrente tra Emanuela, Francesca a Fariba potrebbe oggi terminare la sua avventura ma l’ultima parola come sempre toccherà al pubblico da casa chiamato ad esprimersi tramite televoto.

Ma chi sarà il nuovo eliminato? Un indizio potrebbe giungere dai nuovi sondaggi come sempre diffusi in rete. Non ci resta che dare subito uno sguardo e scoprire chi delle tre donne è quella a maggiore rischio eliminazione.

In vista del nuovo confronto a suon di televoti, cosa dicono i sondaggi? Come di consueto, immancabile il sondaggio accolto sul portale Reality House: secondo i dati raccolti a rischiare di essere eliminato è Emanuela Tittocchia, in cima con il 44% dei voti, seguita a brevissima distanza dalla Lodo. Più in zona salvezza Fariba.

Il secondo sondaggio arriva direttamente dal portale Grande Fratello Forum. In questo caso il nome a rischio eliminazione è quello di Francesca Lodo con oltre il 54% seguito dalla Tittochia e poi da Fariba a netta distanza.