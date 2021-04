In occasione della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021, chi sarà il nuovo eliminato? Oggi, giovedì 1 aprile, a contendersi l’uscita dal reality sarà uno tra Awed e Miryea Stabile? Ad avere la peggio sarà il noto youtuber o l’ex vincitrice de La Pupa e il Secchione? Vediamo cosa dicono i sondaggi in merito ai protagonisti del programma condotto da Ilary Blasi.

Isola 2021, sondaggi eliminato puntata

Quinto appuntamento in arrivo per l’Isola dei Famosi 2021 e nuovo eliminato. Ad essere sottoposti al giudizio del pubblico da casa sono due giovanissimi: Awed e Miryea. Chi avrà la meglio? E quindi, chi dovrà abbandonare il programma e fare ritorno in Italia?

Scopriamolo grazie ai consueti sondaggi prontamente partiti sul web e che ci hanno tenuto compagnia già nella precedente esperienza del GF Vip.

Come da tradizione, immancabile il sondaggio accolto sul portale Reality House: secondo i dati raccolti a rischiare di essere eliminato è Awed, almeno secondo quanto decretato dal 65% degli utenti. Miryea si piazza alle sue spalle con il 35%.

Il secondo sondaggio arriva direttamente dal portale Grande Fratello Forum. Anche in questo caso il nome a rischio eliminazione è quello di Awed con oltre il 73% dei voti.