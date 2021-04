Isola, cosa fa Andrea Cerioli senza telecamere? Parlano due ex naufraghi

Andrea Cerioli è stato abbondantemente criticato da Daniela Martani e Akash Kumar durante una diretta insieme su Instagram. Il naufrago de L’Isola dei Famosi è stato “preso di mira” da entrambi dal punto di vista caratteriale e anche fisico (cosa assolutamente senza senso).

Ad aprire le danze, così come riportano gli amici di Biccy.it, ci ha pensato Daniela Martani che lo ha accusato di essere un personaggio inutile:

Secondo me lui è proprio una persona completamente inutile. Che vi devo dire di lui. Proprio antipatico, l’ho trovato di un’antipatia unica. Poi non riesco a capire come cavolo fa ad avere tutti questi follower sinceramente. L’ho trovato inutile, antipatico, stratega.

Cosa fa sull’Isola dei Famosi? Vi ho detto, fa lo stratega, nel senso che è un chiacchierone, si mette a fare chiacchiere con tutti, ma di concreto non fa un cazz*.

Se devo dirvi un’altra cosa è molto nervoso, sta sempre con sta gamba che trema e gli si muove, non sta un attimo calmo. Non è il tipo di persona che fa per me, a me non piace per niente.

Ragazzi è tutto falsato, lui si mette le fotografie con l’addominale in vista e invece poi… lui dice che è ingrassato ultimamente. A me del suo fisico non me ne importa nulla, però insomma. Invece Akash Kumar è bello dal vivo e altrettanto in foto, lui è senza trucco e senza inganno.