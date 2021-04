E se di Elisa Isoardi non sappiamo praticamente nulla, Brando Giorgi ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute attuali dopo il distacco della retina e l’operazione dello scorso sabato che lo ha costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi.

Scusatemi se ho gli occhiali da sole, mi sento un po’ sciocchino, ma non è un bel vedere. L’operazione è andata bene. Devo stare steso per questi due giorni, poi ne avrò ancora per parecchi giorni. Mi sono arrivati tanti, tanti messaggi di solidarietà. Vi ringrazio, perché mi state dando una grande forza. Grazie, grazie, vi terrò aggiornati. Spero quanto prima di riuscire ad andare in trasmissione per provare a difendermi un po’, ciao.