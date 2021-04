Andrea Cerioli dopo il suo ingresso all’Isola dei Famosi è stato accusato di non avere carattere. Proprio per questo motivo, l’ex tronista ha ripagato lo “sgarro” con gli interessi uscendo fuori fin troppa personalità.

Andrea Cerioli “accusa” Vera e Miryea e parla di complotto

Proprio in queste ore, quindi, ha litigato con Vera Gemma dopo la prova ricompensa. Le due amazzoni, orfane di Elisa Isoardi tornata in Italia per un problema all’occhio, hanno mangiato le patatine senza (inizialmente) dividerle con nessuno.

“Stanno mangiando solo loro. Questo descrive a pieno le persone che sono”, ha commentato Cerioli. E mentre Awed voleva dividere il bottino con il resto dei naufraghi, Paul Gascoigne ha mangiato con loro così come Fariba.

Proprio la Tehrani dopo avere chiamato Cerioli per spizzicare qualcosa, ha ricevuto una risposta negativa: “Io passo, grazie!”.

Andrea ha aggiunto:

È vero che si gioca a persone e non in gruppo, ma secondo me con la fame non si scherza. Io non l’avrei fatto neanche al mio peggior nemico di mangiargli in faccia.

In confessionale Vera Gemma ha commentato:

Non ho capito perché non abbia accettato. E’ scoppiata la guerra.

Ovviamente Cerioli ha addirittura parlato di complotto con protagoniste Vera Gemma e Miryea Stabile:

Saranno giorni caldi questi. Vedo tutto questo complottino.

Anche Francesca Lodo si è trovata d’accordo:

Ho visto subito un distaccamento. Una coalizione. Se loro vogliono stare staccate da noi, che lo facciano.

Amici: ma voi queste due amazzoni quanto le temete?