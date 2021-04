Andrea Cerioli continua ad essere “inadatto” per L’isola dei Famosi, come da lui stesso confermato. Ieri sera ha rischiato di lasciare il programma dopo aver parlato con la fidanzata Arianna Cirrincione.

Queste le parole della fidanzata. Successivamente in zona nomination, Andrea Cerioli si è sfogato:

Ho fatto dei reality. Penso di essere la persona più lontana ad essere triste, non giocosa. Con i ragazzi, rido e scherzo con tutti. Penso, per esempio, che non mi abbia nominato nessuno. Ho sempre una carezza per tutti, una parola carina per tutti quanti. Probabilmente non aspetta la telecamera, non l’aspetto. Non cerco a creare, a tutti i costi, una dinamica. In spiaggia, ci sono due telecamere. Io cerco di fare il mio e di esserci per tutti quanti.

Probabilmente un momento in cui piango può essere plateale e viene ripreso… un momento di una carezza probabilmente no. Io conosco benissimo Arianna e se lei mi dice che sto facendo la figura del morto, ed io non sono così, vuol dire che probabilmente non sono adatto a questo tipo di reality. Forse non è il reality fatto per me. Forse dovevo dare ragione alle persone che mi dicevano che non era il reality fatto apposta per me.