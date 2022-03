Vladimir Luxuria, ospite di Casa Chi, ha raccontato dello strano rito che fa insieme a Nicola Savino e Ilary Blasi prima dell’inizio della diretta de L’isola dei Famosi dove ricopre il ruolo di opinionista.

Luxuria ha svelato pure un retroscena sul cibo:

Poco prima della diretta ci danno questo zuccherino per non farci stare male. Quando le telecamere sono spente non c’è aiuto alimentare per i concorrenti. Non ci sono effetti speciali… se uno dimagrisce lo fa perché non mangia. Io ho perso quasi 18 chili in due mesi e mezzo. Nessuno ti passa un panino sottobanco…