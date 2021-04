Come ha reagito Vera Gemma appena ha scoperto che Awed ha chiesto scusa al resto dei naufraghi dopo la sua presunta eliminazione dall’Isola dei Famosi? L’attrice non ha accettato di buon grado il cambio di idea del suo amico.

Miryea ha raccontato a Vera che, dopo la sua eliminazione, Awed non l’ha presa bene piangendo disperato. Poi qualcosa è cambiato ed ha chiesto scusa a tutti e fatto pace con Gilles Rocca e adesso sono tutti insieme appassionatamente.

Vera Gemma sotto choc si è espressa sulla faccenda ribadendo il suo punto di vista nei confronti del gruppo:

Abbiamo fatto accuse forti? Io le pensavo. Penso che Francesca Lodo non abbia una grande personalità, che Gilles abbia un atteggiamento di comando e scatti di rabbia che non mi piacciono.

Poi ho avuto bisogno di starmene per conto mio con Awed e la cosa non l’ha danneggiato perché è rimasto lui e sono uscita io, mi sono presa tutte le responsabilità. Anzi, sono stata molto coraggiosa. È molto meglio fare finta di andare d’accordo con tutti, così non ti nomina mai nessuno.