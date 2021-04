La conduzione di Ilary Blasi, padrona di casa dell’Isola dei Famosi, ha ridato un po’ di brio al nostro piccolo schermo. Ad accorgersene è stata anche una lettrice del settimanale Nuovo, sulle cui pagine detiene una rubrica il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo.

La lettrice, come racconta LaNostraTv, ha espresso a Costanzo tutta la sua felicità nel ritrovare Ilary Blasi nuovamente alla conduzione di un programma. Un pensiero condiviso pienamente anche dal consorte di Maria De Filippi che ha colto l’occasione per lanciare una sorta di avvertimento alla moglie di Totti:

I reality show sono programmi pericolosi perché, come abbiamo visto al Grande Fratello Vip e nelle passate edizioni dell’Isola, basta una scintilla per far scoppiare un incendio…