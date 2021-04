Isola 2021, malore per Francesca Lodo: portata via dai medici per accertamenti

Giorni difficili, quelli vissuti dai concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021. Francesca Lodo lo scorso sabato è stata vittima di un malore che ha preoccupato non poco i suoi compagni di avventura.

Malore per Francesca Lodo all’Isola 2021

Malore per Francesca Lodo: alla vigilia della nuova puntata dell’Isola dei Famosi, l’ex letterina di Passaparola si è sentita poco bene. A soccorrerla inizialmente sono stati proprio gli altri naufraghi che l’hanno aiutata a stendersi sulla brande di Paul Gascoigne in attesa dei medici della produzione che hanno provveduto a portarla via per i dovuti accertamenti.

In confessionale Gilles Rocca ha manifestato tutti i suoi timori:

Sono molto preoccupato per Francesca. Ha tirato il suo corpo fino al limite.

La naufraga ha trascorso l’intera notte in infermeria dove ha potuto recuperare le forze prima di tornare su Playa Reunion il giorno successivo, commentando:

Una Pasqua da dimenticare…

Nonostante il malore subito la showgirl ha ripreso regolarmente il gioco. Poco prima del malore era stata protagonista di uno scontro con Daniela Martani sempre in merito alla divisione del cibo. La Lodo ha lamentato:

Tu stai prendendo una super porzione, guarda cosa ho mangiato io: praticamente nulla.

Gli animi si sono presto scaldati. La Martani ha commentato:

Ogni volta che faccio una cosa io state sempre a puntualizzare, quando lo fanno gli altri tutti zitti.

Per Elisa Isoardi, quello contro Daniela si tratterebbe di un vero e proprio accanimento.