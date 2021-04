Isola 2021, Ilary Blasi svela chi sono i suoi concorrenti preferiti

Ilary Blasi intervistata su La Repubblica, ha parlato dell’Isola dei Famosi che conduce ogni lunedì e giovedì sera sulla rete ammiraglia di casa Mediaset con il supporto di Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi nel ruolo di opinionisti.

Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi parla dei suoi concorrenti preferiti

Chi sono i miei preferiti? I naufraghi li sto ancora studiando, in ogni puntata uno va su e l’altro giù. Ho una passione per Valentina Persia, sarà che è romana, poi adoro Vera Gemma: è libera. Sull’isola alla fine sono tutti un po’ burinos e un po’ rafinados. Ma nella vita la differenza la vedi. Io sono della tribù burinos, orgogliosamente.

Ilary Blasi ha confessato di divertirsi molto al timone dell’Isola:

Mi diverto molto, a me il reality piace, c’è un po’ di tutto: la diretta, l’imprevisto, gli ospiti, gli opinionisti.

E sulla bizzarra passione di Drusilla Gucci per le ossa, svela:

Adesso tutta Italia vuole vedere il teschio del gatto.

In ultimo la Blasi ha affermato di guardare il programma più come una spettatrice che come la vera mattatrice dello show:

Sono ironica, cinica a volte. Certe cose delle squadre Burinos-Rafinados mi fanno ridere.