Isola 2021, Fariba è truccata? Giulia Salemi svela il “segreto” della mamma

Giulia Salemi intervistata tra le pagine di Chi Magazine in edicola da oggi con il suo nuovo numero, ha parlato di Tommaso Zorzi ma anche di mamma Fariba all’Isola dei Famosi: quale è il suo segreto per essere sempre perfetta nonostante debba fare la conti con la sopravvivenza estrema?

Com’è possibile che mamma Fariba sia sempre truccata all’Isola dei famosi? A parte che sono pazza di lei e non vedo l’ora che entri nel vivo del gioco con gli altri naufraghi e dimostri la sua grande forza di volontà, posso svelarvi che usa la crema solare come una sorta di contouring sotto gli occhi, e poi ha un eyeliner tatuato che ha fatto anni fa in Iran.

E’ diventata supervirale, è un fumetto, e mi piace quando cerca di convincere le persone a rimanere con la sua frase: “Prendimi per mano, guardami negli occhi”, è la tecnica che usa sempre con me, ti ammalia con il suo sguardo.