Elettra Lamborghini è piena più di noi delle dinamiche assenti dell’Isola dei Famosi. Per questo motivo, ospite di Casa Chi, spara a zero su tutti salvando solo Fariba e pochi altri.

Fariba e Ubaldo mi piacciono molto, Drusilla mi fa molto ridere ma non penso durerà tanto. Awed mi piaceva ma adesso si è un po’ appiattito dopo gli attacchi della prima settimana. Brando è uno abbastanza pesante. Beppe Braida sta seduto e non dice niente. Ciufoli? Mah…

Chi mi piace veramente? Mi piacciono molto Fariba e Ubaldo forse perché vengono da un mondo diverso e non sono sotto pressione. Fariba è entrata con lo spirito di dire ‘Vabbè, sicuramente non sarà la cucina a 5 stelle ma almeno qualcosa provo’. Valentina che dice ‘Fa schifo’… però intanto… li vedo tutti molto ‘infumanati’. Predicano bene e razzolano male. A me piacciono le persone positive. Pure Miryea, almeno ti porta positività.

Anche Elettra Lamborghini si chiede come mai il pubblico voti contro i veri cavalli di razza per farli uscire fuori:

Perché stanno uscendo tutte le teste di serie? Se il pubblico preferisce Cerioli alla Isoardi c’è qualcosa che non mi torna. Per fare uscire Vera Gemma vuol dire che il pubblico non vuole avere delle dinamiche perché lei fa gioco al programma. Vera a me piace molto, lei mi piace.

Sono tre fortissime: la Isoardi, Vera e Myrea che non so più cosa aspettarmi. Speriamo che almeno ne salvino due… sento che potrebbe rientrare la Isoardi. Chi butterei in mare? Giusto per le dinamiche Vera fa casino e la Isoardi, anche lei ha un modo di fare da leader e potrebbe scoppiare ad una certa, Myrea è carina, simpatica… però ciao.