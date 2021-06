Isola 2021: Awed svela cosa si diceva con i naufraghi a telecamere spente

Awed ha svelato cosa si diceva con il resto dei naufraghi dell’Isola dei Famosi quando le telecamere erano spente. Il vincitore del programma, infatti, proprio in queste ore si è concesso una lunga intervista su FanPage.

Quando non c’erano le telecamere parlavamo di cose che non sarebbero potute andare in onda, come i precedenti lavori. Oppure capitava che ci scambiassimo opinioni su personaggi che lavorano in tv. Niente di più, siamo stati poco “malefici”, senza dietrologie.