Una clip andrebbe ad incastrare due naufraghe dell’attuale edizione dell’Isola dei Famosi: Angela Melillo ed Elisa Isoardi hanno infranto il regolamento sotto il naso dell’inviato Massimiliano Rosolino?

Angela Melillo ed Elisa Isoardi: regolamento infranto?

Mentre noi da casa eravamo impegnati a comprendere le spiegazioni sulle prove giunte dall’inviato Massimiliano Rosolino, Angela Melillo ed Elisa Isoardi avrebbero approfittato di un suo momento di distrazione per infrangere il regolamento.

Il tutto sarebbe accaduto durante una prova ricompensa della passata puntata. I naufraghi sono stati suddivisi in due squadre capitanate dalle due new entry Isolde Kostner e Beatrice Marchetti. In palio una teglia di lasagne. A vincere è stata la squadra di Angela Melillo che ha permesso così ai componenti di poter mangiare per un minuto un pezzo di gustosa lasagna.

Ubaldo Lanza, tuttavia, è stato costretto a rinunciare al prelibato premio per via di alcune allergie agli ingredienti del pasto e così Angela avrebbe approfittato di ciò per passare il pezzo di lasagna all’amica Elisa Isoardi che non si è ovviamente tirata indietro.

Se Massimiliano Rosolino non si è accorto di nulla, lo stesso non si può dire dei telespettatori ed in particolari agli amici di Biccy.it che hanno postato su Twitter il video in questione.