Isola 2021, Akash Kumar in studio: confronto con gli opinionisti? Ritorno a sorpresa per i naufraghi

Questa sera, probabilmente, vedremo finalmente un po’ di movimento in più in quel dell’Isola dei Famosi. La puntata in programma, infatti, si preannuncia ricca di colpi di scena e interessanti novità.

Isola 2021, le anticipazioni della nuova puntata

Gli eliminati dell’Isola, ovvero Vera Gemma, Miryea Stabile ed Elisa Isoardi, torneranno protagoniste alla Palapa. Un ritorno a sorpresa per il resto degli altri compagni di avventura che si ritroveranno davanti le tre donne che (forse) credevano di rivedere sono una volta tornati in Italia.

Quali saranno le reazioni? Ma soprattutto, come prenderà Awed il ritorno nel gruppo di Vera Gemma e come sarà pronta quest’ultima a riaccogliere il vecchio amico, un tempo complice, ma che ora vede con occhi diversi?

Scopriremo anche come Brando Giorgi reagirà alla vista di Elisa Isoardi e come Drusilla Gucci prenderà il ritorno dell’amica Miryea.

Ulteriore novità sarà il ritorno in studio di Akash Kumar, il modello dagli occhi azzurri che ormai da 15 giorni ha fatto ritorno in Italia dopo aver deciso di lasciare l’Isola: assisteremo ad uno scontro con i tre opinionisti?

Proprio ieri, ospite di Domenica Live, Iva Zanicchi aveva replicato allo scontro avuto nelle passate settimane con il ragazzo:

Ha detto che siamo di due epoche diverse. Ma imbecillone hai 26 anni, io 80, è chiaro. Lui è un ragazzo carino ma non si è comportato benissimo all’Isola. Però è bellissimo e potrà rifarsi.

A tutte queste domande avremo risposte solo nelle prossime ore…