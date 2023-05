E se fosse la ballerina Isobel Kinnear a vincere Amici 22? La finalista del talent di Maria De Filippi, secondo gli scommettitori, si piazza proprio alle spalle della super favorita Angelina e vale tra 3,50 e 3,75 la posta. Ma chi è e quali sono le sue origini? Scopriamo tutto sulla ballerina finalista del serale di Amici 22.

Isobel Kinnear vince Amici 22? Chi è la ballerina finalista del talent

Isobel Kinnear è giunta in finale ad Amici 22 insieme ad Angelina, Wax ed al collega Mattia. Ha 19 anni ed un grande talento. Balla da quando aveva appena 3 anni. Arriva dall’Australia, di cui è originaria e nella Scuola televisiva è entrata lo scorso novembre, a talent avviato, vincendo la sfida contro Claudia Bentrovato. A seguirla è l’insegnante di ballo Alessandra Celentano.

Classe 2003, il mondo della danza ha sempre fatto parte della sua vita. Prima di entrare ad Amici 22 è entrata a far parte della compagnia Dream Dance Company. Nel 2018 ha vinto il premio “Australia’s dancer of the year”.

Sul piano privato e sentimentale si sa molto poco. Nella Scuola ha legato con Cricca che a Verissimo aveva confermato la rottura nelle passate ore. Non è chiaro quale sia attualmente il loro rapporto dal momento che Isobel ha invece evitato di confermare.