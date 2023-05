Isobel Kinnear e Cricca stanno insieme sì o no? Il giovane cantante uscito ad un passo dalla finale di Amici 22, che si disputerà in diretta questa sera su Canale 5, proprio nelle passate ore aveva annunciato in tv la rottura con la ballerina. Quest’ultima, tuttavia, ha evitato l’argomento, ospite del medesimo programma.

Isobel Kinnear e Cricca stanno insieme? La reazione della ballerina

Qual è la verità sull’attuale rapporto tra Isobel e Cricca? Ospite di Verissimo, il giovane cantante aveva annunciato in qualche modo la rottura, sebbene avesse ammesso di provare ancora un sentimento per la ballerina australiana, finalista di Amici 22:

Sono ancora innamorato di lei, anche se le cose in casetta non hanno funzionato. Forse non era la situazione giusta. Il sentimento non è sparito, spero che potremo riprovarci, o almeno restare amici. Isobel è una grande ed è bella come il sole.

Oggi, a poche ore dalla diretta della finale, anche Isobel è stata ospite in collegamento con Verissimo, ed interpellata sulla sua storia con Cricca ha deciso di restare sul vago:

Sono dall’altra parte del mondo ma ho trovato una seconda famiglia con i miei amici. Cricca mi manca, è una persona speciale… Mi mancano tutti, non vedo l’ora di rivederli tutti.

Nessun accenno, dunque, al fatto che le cose tra loro non abbiano funzionato come sperato. Proprio Cricca, intanto, attraverso i suoi social ha annunciato che ovviamente, durante la finale di Amici 22 sosterrà proprio Isobel, e non è il solo della famiglia a pensarla così, come evidenzia una sua Instagram Story: