Luca Sguazzini, ex concorrente di Ballando con le stelle è grave. Il modello ha partecipato al programma di Milly Carlucci nel 2016 e si è classificato in terza posizione.

“Ischemia cerebrale”, ex concorrente di Ballando con le stelle è grave

“Purtroppo Luca Sguazzini ha recentemente avuto tre episodi di ischemia cerebrale. Fortunatamente è vivo, ma dovrà essere sottoposto ad ulteriori controlli ed accertamenti questo mercoledì per comprendere le cause”, si legge nella nota diffusa dal programma di Milly Carlucci.

Durante Ballando con le stelle l’ex concorrente ha danzato con Veera Kinnunen, che dopo aver saputo la notizia ha scritto sui social: “Forza Luca”.

Un grande abbraccio a Luca anche da parte nostra!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Sguazzini 🇮🇹 لوكا ルーカ (@luca_sguazzini)

Chi è Luca Sguazzini?

Luca Sguazzini nasce a Lisbona il 03 Ottobre 1988 da genitori italiani e viaggiatori.

Fino all’età di 13 anni, cresciuto tra Madrid, Belo Horizzonte e São Paulo, Luca si confronta fin dai primi anni della sua vita con la curiosità e il piacere di esplorare: impara a suonare la batteria ma soprattutto pratica sport adrenalinici ed emozionanti come lo skate, il surf, l’arrampicata, wakeboard, snowboard, motocross, supermotard, bungy jumping, kitesurf, surf, e kiteboard.

Tornato a Torino nel 2001 si dedica completamente ad una nuova passione: la moto. Grazie alla disciplina e alla sua ambizione diventa in poco tempo un campione di supermotard.

Dopo un breve periodo passato a lavorare nel mondo degli eventi, prima come steward poi come event manager, Luca sente il bisogno di partire di nuovo, la sua infanzia da giramondo lo porta verso la riscoperta della natura.

E’ così che parte nel 2013 per l’Australia, con qualche soldo in tasca, un viaggio nel quale inizia a capire i valori da seguire e la voglia di voler perseguire.

Inizia così la sua avventura in una farm, raccogliendo mango, facendo il cowboy, per poi partire in solitaria per mesi.

Da qui scopre che viaggiare è crescita ma che anche condivisione, che viaggiare è emozionarsi e probabilmente anche far emozionare.

Torna dall’Australia con un aspetto diverso.

Luca funziona e il suo look “barba lunga – capelli lunghi” cosí naturale e non costruito per seguire stereotipi impostati lo porta in poco tempo ad essere un fotomodello molto richiesto.

Raggiunge in poco tempo migliaia di followers in tutto il mondo su social come Instagram e Facebook, postando foto di viaggi, sport e avventure e condividendo con gli altri la gioia del viaggiare.