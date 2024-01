Perla Vatiero presa di mira dai suoi coinquilini per il suo rapporto col cibo, al punto da metterla in crisi. I disturbi dell’alimentazione sono oggi al centro dell’attenzione, dopo che la legge di bilancio per il 2024 ha azzerato il fondo destinato agli ambulatori per il trattamento di queste malattie. I concorrenti del Grande Fratello ne sono ignari, ma con il loro atteggiamento ha fatto storcere il naso a molti spettatori.

Ironia su Perla Vatiero ed il suo rapporto col cibo: la reazione della concorrente

Quando il reality e l’attualità (politica) sembrano andare di pari passo. Oggi è proprio il caso di dirlo, seppur con l’amaro in bocca. Parlare di alimentazione dovrebbe essere qualcosa di serio, ma nella Casa più spiata d’Italia diventa invece oggetto di scherno. A farne le spese è stata Perla Vatiero, oggetto di continue battute da parte dei suoi inquilini.

“Pure le mani ti devi mangiare, non ti basta quello che già mangi?”, ha esclamato ironico Federico, rivolgendosi all’ex di Mirko. Ma non è stato il solo a criticare, con la totale assenza di tatto, il rapporto con il cibo della concorrente. Ad aggiungersi alla bislacca lista, anche Paolo Masella e Marco Maddaloni.

SCHIFO SCHIFO SCHIFO

da notare anche il cambio espressione di Perla😭#perletti #grandefratello pic.twitter.com/ovECGT6sVh — la grinch di amici (@lagrinchopposta) January 11, 2024

Ma una ragazza deve veramente giustificare ció che mangia, arrivando pure a non cenare

CHE SCHIFO#perletti #GrandeFratello pic.twitter.com/dpo7CXM6zT — la grinch di amici (@lagrinchopposta) January 11, 2024

Comunque, posso dire?! Anche se non sono un fan di Perla, questo continuo “scherzare” sul fatto che mangia troppo a me ha iniziato a stancare. Che pesantezza, mammamia! Anche basta 🤦‍♂️ #perletti #GrandeFratello pic.twitter.com/Xrzy3TH41d — IlSignorNessuno (@SirNessuno) January 12, 2024

Perla, di fronte alle battute fuori luogo sulla sua alimentazione è visibilmente entrata in crisi, cambiando espressione e giustificandosi asserendo di non aver neppure cenato.

E’ possibile che il peggior cast dal punto di vista dell’empatia e del tatto sia stato radunato proprio in questa edizione del Grande Fratello?