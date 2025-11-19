Irama torna sulla storia con Giulia De Lellis: “Non vissuto bene..”

Irama è tornato a parlare di uno dei periodi più complicati della sua vita privata: la relazione con Giulia De Lellis e l’ondata di attenzione mediatica che ne derivò. Ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, il cantante ha raccontato come il mondo del gossip sia piombato nella sua quotidianità in modo inatteso e tutt’altro che semplice da gestire.

Sin dall’inizio dell’intervista, Irama ammette di non aver vissuto bene l’esposizione: “Il gossip? Ci sono finito dentro ma non l’ho vissuta bene”. Con sincerità, ricorda come la relazione con una figura molto seguita come la De Lellis lo abbia catapultato in una realtà fatta di paparazzi, riviste e attenzione costante.

Il cantante spiega di aver sempre cercato di mantenere una netta distinzione tra vita privata e lavoro: “Ho sempre cercato di scindere la mia vita privata dal resto”. Aggiunge poi che non si sente a suo agio quando finisce sulle pagine delle riviste di cronaca rosa e che il suo desiderio è essere ricordato solo per la musica: “Io spero che nessuno mi ricordi per quello ma per la musica”.

“L’altra persona era in quel mondo lì”

Irama racconta come il gossip, durante la relazione con Giulia, fosse diventato parte inevitabile della loro quotidianità, pur non essendo qualcosa che lui avesse mai cercato: “L’altra persona era più in quel mondo lì e non è certo una colpa, ma avevo i paparazzi attaccati, mi seguivano anche all’estero”. Un’esposizione difficile da sopportare per lui, che ribadisce di non essere mai stato abituato a condividere pubblicamente i dettagli della propria vita sentimentale.

Il cantante ricorda anche un episodio emblematico, quando pensò di sfuggire ai paparazzi durante un viaggio: salito su un treno a Parigi con cappuccio e intento a restare anonimo, si ritrovò il giorno seguente con le foto fuori dall’albergo diffuse ovunque.

Riflettendo sulla relazione, Irama confessa di non essere riuscito a viverla con leggerezza proprio a causa dell’attenzione continua: “Io non ce la faccio ad andare al ristorante, preoccuparmi che non si veda… voglio vivere normale”. Pur non avendo nulla da nascondere, ribadisce che non sente l’obbligo di condividere tutto solo perché personaggio pubblico.