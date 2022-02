Irama, testo canzone “Ovunque sarai” a Sanremo 2022: il significato

A distanza di un anno Irama torna in gara al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Ovunque sarai”. Lo scorso anno per Irama fu un’edizione particolare, in parte rovinata dalla positività al Covid di un membro dello staff. Tutto è pronto, adesso, per la sua presenza sul palcoscenico dell’Ariston.

Irama, canzone “Ovunque sarai” a Sanremo 2022: il significato

La canzone “Ovunque sarai” che Irama porterà al Festival di Sanremo 2022, come svelato da Tv, Sorrisi e Canzoni sarà una vera ballata orchestrale in crescendo che fa leva sulla potenza della sua voce e un testo che è una dedica a una persona per cui si è pronti a tutto, anche ad aspettare invano.

L’intenzione di Irama, per quest’anno, è quella di farci emozionare, come ha confermato lo stesso cantante ed di Amici:

Volevo presentarmi con un brano diverso da quelli per i quali sono conosciuto, una canzone scritta come si scrive una poesia. E non è una canzone d’amore. Parlo di un ricordo di una persona che nella mia vita non c’è più. Preferirei non spiegare chi è, voglio che ognuno si senta libero di pensare a chi porta nel cuore.

Testo canzone “Ovunque sarai” di Irama

