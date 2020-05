Irama e Gaia Gozzi: cosa hanno in comune i due giovani cantanti? Entrambi hanno vinto il medesimo talent show, Amici, e presto li rivedremo sullo stesso palcoscenico. Alla vigilia di Amici Speciali su Canale 5, un gesto di entrambi ha sorpreso i rispettivi fan facendo prontamente ipotizzare un avvicinamento sospetto: tra loro c’è solo un legame professionale o qualcosa di più?

Irama e Gaia Gozzi: cosa c’è tra i due? Esplode il gossip

Ad Amici Speciali ritroveremo anche l’ultima vincitrice di Amici, Gaia Gozzi, con uno dei cantanti più amati usciti dal talent show targato Maria De Filippi, Irama. Di recente, i due ragazzi sono finiti al centro del gossip per un gesto che in parte ha sorpreso le rispettive schiere di follower.

Il cantante, infatti, ha seguito su Instagram la vincitrice di Amici 19, che a sua volta ha prontamente ricambiato il gesto cliccando sul “Segui”. Cosa abbia spinto Filippo Maria Fanti a seguire la talentuosa Gaia Gozzi non ci è dato saperlo, ma è bastato questo per far impazzire i fan di entrambi che hanno subito visto di buon occhio la loro vicinanza.

Che ci sia una collaborazione musicale in vista? Qualcuno ha subito ipotizzato un avvicinamento sul piano musicale che potrebbe magari vedere la collaborazione dei due artisti ma c’è chi ha anche pensato a qualcosa di più di una semplice amicizia. Tuttavia vi ricordiamo che è anche possibile che i due abbiano iniziato le prove per Amici Speciali e che abbiano avuto modo, in quella circostanza, di conoscersi e approfondire meglio la conoscenza poi sui social. Sicuramente in tanti da oggi daranno più attenzione alle loro prossime mosse social.

Io d’ora in poi vivo solo per vedere interazioni tra Gaia e Irama #Amicispeciali #gaiagozzi — Ɲ (@elickzs) May 5, 2020

Irama segue Gaia e non altri degli AS… Il mio sogno per la scienza si va man mano delineando. Il pupo del secolo sarebbe accadesse. Roba che Leone scansate, qui si fa la storia. Roba che appena nato già levita come Siddartha sto qui… #gaiagozzi — Em Alt End (@Alt_Em_End) May 3, 2020