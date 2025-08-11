Irama, flirt con un’ex protagonista di Amici: lo scoop

Flirt tra Irama e un’ex protagonista di Amici?

Nuove voci circolano sul cantante Irama e un’ex allieva di Amici, con i fan che iniziano a speculare su un possibile flirt. Gli indizi che hanno attirato l’attenzione dei follower sono piccoli ma significativi, come alcune coincidenze social e un gesto curioso da parte dell’ex di lei, che potrebbe suggerire qualcosa di più.

Lo scoop, Irama e Mew

Secondo i gossip, Irama e Mew, ex allieva dell’edizione 23 del talent, potrebbero aver sviluppato una connessione speciale. La notizia è emersa grazie a dei dettagli sui social, come il fatto che entrambi si trovavano nello stesso luogo il 29 luglio, come documentato dalle loro storie Instagram. Ma la vera sorpresa è arrivata quando Matthew, l’ex fidanzato di Mew e amico di Irama, ha smesso di seguire il cantante sui social, proprio dopo averlo visto a diversi suoi concerti estivi.

Mew e Matthew, che avevano lasciato insieme la scuola di Amici, avevano avuto una relazione che sembrava andare a gonfie vele, ma la loro storia si è conclusa con un annuncio di rottura fatto dalla stessa Mew.

Irama e Mew, è ufficiale?

Per quanto riguarda Irama e Mew, è difficile dire se tra loro ci sia davvero del tenero o se si tratti solo di amicizia o di una collaborazione professionale. Entrambi condividono il legame con Amici e hanno anche degli amici in comune, quindi potrebbe trattarsi semplicemente di un incontro tra conoscenti. Ma, come spesso accade in questi casi, il gossip continua a circolare e i fan sono sempre pronti a seguire ogni dettaglio.