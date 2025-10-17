Irama a Sanremo 2026? Il cantante risponde: le sue parole

Irama dice no a Sanremo 2026: “Quest’anno passo”, ma si prepara a San Siro

Irama ha ufficialmente annunciato che non parteciperà al Festival di Sanremo 2026. Una dichiarazione che arriva durante una recente intervista, dove – con la consueta ironia che ormai accompagna ogni domanda sul Festival – il cantautore ha risposto con fermezza: “Quest’anno passo”.

Negli ultimi anni, infatti, è diventato quasi un meme la domanda ricorrente su una sua possibile partecipazione a Sanremo, tanto da suscitare curiosità ogni autunno tra fan e addetti ai lavori. Ma stavolta Irama ha altri piani ben precisi.

Il cantautore ha da poco presentato il suo nuovo album, Antologia della vita e della morte, un progetto intenso e personale che segna una tappa importante nella sua carriera. E mentre lascia da parte l’Ariston per quest’anno, guarda avanti: a giugno 2026 sarà protagonista del suo primo concerto a San Siro, un traguardo che pochi artisti italiani possono vantare.

Non solo, tra le tante novità, pare sia ufficiale la sua relazione con Mew, ex allieva di Amici, leggi qui per tutti i dettagli.

Chi vedremo invece a Sanremo 2026?

Anche se Irama si defila, la lista dei papabili in gara a Sanremo 2026 è già lunghissima e ricca di sorprese. Secondo le prime indiscrezioni, si fanno i nomi di tanti cantautori amati dal pubblico e dalla critica: Diodato, Ermal Meta e Fulminacci potrebbero tornare in gara, mentre si vocifera il debutto per artisti come Frah Quintale, Tommaso Paradiso, Emma Nolde e La Niña.

Tra i possibili ritorni anche Blanco, stavolta senza Mahmood, così come Angelina Mango e Sangiovanni. E ancora: Alfa, Enrico Nigiotti, e persino una reunion di Benji & Fede, anche se resta da vedere se riproporranno il brano scritto da Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari), escluso dalla selezione dello scorso anno.

La giornalista Loredana Errico ha poi ipotizzato un cast con nomi molto diversi tra loro: da Settembre, vincitore in carica di Sanremo Giovani, a big come Emma, Arisa, Serena Brancale, Malika Ayane e Chiara Galiazzo. Dalla scuola di Amici, i possibili esordi sarebbero quelli di Trigno e Luk3, mentre appare quasi certa la presenza di Sal Da Vinci.

Infine, potrebbero tornare sul palco dell’Ariston anche Aiello e California, questa volta da sola dopo la fine della sua relazione con Fausto dei Coma_Cose.

Tra le ipotesi più suggestive, si parla di una coppia artistica tra Madame e Tiziano Ferro, e di Marco Masini in duetto con Fedez. I veterani della musica italiana potrebbero essere rappresentati da Michele Zarrillo, Fausto Leali, Enrico Ruggeri, Donatella Rettore e Patty Pravo. Il nome più sorprendente? Tommy Cash.