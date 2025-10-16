Ira De Martino contro Belen: cosa sta succedendo

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, spuntano nuovi malumori

Tornano a far parlare di sé Stefano De Martino e Belen Rodriguez, protagonisti di nuovi rumor che accennano a possibili tensioni tra i due. Sebbene il loro matrimonio sia finito ormai da tempo, e i rapporti tra loro sembrassero essersi rasserenati, alcune indiscrezioni delle ultime ore raccontano di un clima non proprio disteso.

Alla base dei malumori di lui ci sarebbe..

Secondo quanto riportato da Dagospia, alla base dei recenti malumori ci sarebbero le scelte professionali della showgirl argentina. Pare infatti che il conduttore napoletano non sarebbe del tutto contento della crescente esposizione mediatica e dei numerosi impegni televisivi di Belen. Nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, e le informazioni al momento restano nel campo delle ipotesi.

Stefano e Belen, come è noto, hanno costruito nel tempo un rapporto civile per il bene del figlio Santiago, cercando di mantenere un clima sereno nonostante le separazioni e le nuove fasi delle rispettive vite sentimentali.

Durante l’estate, De Martino è stato al centro del gossip per la sua nuova relazione con Caroline Tronelli, e soprattutto per il video privato circolato online (qui per approfondire). I due sembrano essere molto affiatati e, stando agli ultimi avvistamenti, la loro storia starebbe procedendo a gonfie vele.

Belen, nuovi impegni, ma sparlano di lei in Rai

Belen, invece, al momento si dice sia concentrata esclusivamente sulla sua famiglia e sul lavoro. Dopo alcune relazioni finite sotto i riflettori, oggi l’argentina preferisce tenere un profilo più riservato, dedicandosi ai figli e ai suoi progetti professionali. Gli impegni nel mondo dello spettacolo, però, stanno riprendendo. Da Ballando, a Belve a un programma famosissimo, e in Rai ne stanno sparlando (clicca qui per sapere tutto).

Come spesso accade, dunque, quando si parla di ex coppie molto esposte mediaticamente, le indiscrezioni si rincorrono. Solo il tempo dirà se questi malumori siano reali o semplici voci passeggeri.