Iovino rompe il silenzio: “Ilary Blasi mi ha messo in mezzo”, Fedez e le presunte corna di Totti

Cristiano Iovino, il personal trainer romano al centro di polemiche e gossip nei mesi scorsi, ha scelto di tornare sull’argomento. Parlando con la giornalista Maria Elena Barnabi, giornalista di Gente, ha svelato dettagli scottanti sui due episodi che lo hanno visto protagonista: la presunta lite con Fedez e l’incontro controverso con Ilary Blasi. È stato durante un viaggio in treno tra Roma e Milano che Barnabi ha colto l’occasione per scoprire qualche segreto.

La vicenda Fedez, Iovino: “Di quello non parlo”

Sull’episodio che avrebbe coinvolto Fedez e alcuni tifosi del Milan in un presunto pestaggio, Iovino ha mantenuto il silenzio. “Di quello non parlo” ha ripetuto più volte alla giornalista, alimentando le speculazioni. Secondo indiscrezioni, potrebbe esserci un accordo extra giudiziario per evitare ulteriori discussioni pubbliche.

La “frequentazione intima” con Ilary Blasi

A catturare ancora più attenzione è stata la storia tra Iovino e Ilary Blasi. Dopo che la conduttrice Mediaset aveva dichiarato che tra loro ci fosse stato solo “un caffè”, Iovino ha replicato con decisione: “Altro che caffè!”. In un’intervista precedente aveva, infatti, rivelato di aver avuto con lei una “frequentazione intima” nel 2021, nonostante il riserbo abituale che contraddistingue il personal trainer. Ora afferma che Ilary lo avrebbe “messo in mezzo”, un’accusa che lascia intendere come lui sia stato coinvolto suo malgrado nel clamore mediatico.

In un ulteriore spunto di gossip, Iovino ha commentato anche il presunto flirt tra l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, e la giornalista Marialuisa Jacobelli. “Non capisco perché lei lo abbia ammesso!”, ha confidato con perplessità, criticando implicitamente la scelta di rendere pubblica la questione. Questa affermazione mette in evidenza una doppia morale rispetto alla sua stessa decisione di rivelare la “frequentazione intima” con Ilary Blasi.