Io sono Rosa Ricci, il prequel di Mare Fuori: di che parla, anticipazioni

Io sono Rosa Ricci arriva al cinema il 30 ottobre: le prime anticipazioni sul prequel di Mare Fuori

Il conto alla rovescia è iniziato: il 30 ottobre arriva nelle sale Io sono Rosa Ricci, il film che farà da prequel alla celebre serie TV Mare Fuori. La pellicola promette di offrire al pubblico uno sguardo nuovo e profondo sul passato della protagonista, Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito, svelando ciò che è accaduto prima degli eventi raccontati nella serie.

Il lungometraggio si concentrerà quindi sulla storia personale di Rosa, mostrando i momenti cruciali che l’hanno portata fino all’ingresso nell’Istituto Penale Minorile. Sarà un’occasione per esplorare meglio la sua personalità e le scelte che l’hanno segnata.

Come i fan di Mare Fuori sanno bene, Rosa ha vissuto situazioni molto difficili: dalla perdita del fratello e del padre, fino al riavvicinamento con la madre, che per anni aveva creduto morta.

Le parole dell’attrice sul ruolo

A confermare l’intensità emotiva del ruolo è stata la stessa attrice protagonista, Maria Esposito, che al termine delle riprese aveva raccontato quanto il percorso vissuto con il suo personaggio l’avesse coinvolta profondamente, sia dal punto di vista artistico che personale: “Questo viaggio con il suo personaggio l’avesse messa alla prima come attrice e come donne, oltre al fatto che ha dovuto affrontare sia temperature bollenti che freddo intenso.”

Le anticipazioni ufficiali

Il film è ambientato tra Napoli e la Sicilia. Alla regia troviamo Lyda Patitucci, mentre la sceneggiatura è firmata da Maurizio Careddu e Luca Infascelli. Oltre a Maria Esposito, il cast include anche Andrea Arcangeli e Raiz, a conferma di una produzione curata e ambiziosa.

Nei giorni scorsi è stato diffuso anche il teaser trailer ufficiale, in cui vediamo una versione del tutto nuova di Rosa Ricci, insieme a brevi sequenze tratte dal film.

In accompagnamento al video, è stato rilasciato anche un primo riassunto della trama, che anticipa i temi centrali della pellicola:

“Napoli, 2020. Rosa Ricci ha quindici anni e un’eredità ingombrante: è figlia di uno dei boss più temuti della città. È una ragazzina schiva, che vive in una gabbia dorata protetta da Don Salvatore e del suo clan. Quando viene rapita da un narcotrafficante intenzionato a colpire suo padre, Rosa si ritrova prigioniera su un’isola remota. Minacciata e costantemente in pericolo, durante la sua prigionia, intraprende però un percorso di crescita e stringe un legame profondo che le darà forza e una nuova consapevolezza. Mentre il padre scatena una guerra per salvarla, Rosa non aspetta di essere salvata: progetta la sua fuga. Quando finalmente torna a Napoli, non è più la ragazza di prima: ora è pronta a riprendersi la sua vita. E a scegliere, da sola, il suo destino. Anche se questo significa trovare vendetta.”

Qui il trailer:

Il progetto, attesissimo dai fan della serie, si preannuncia come un racconto intenso e ricco di emozioni, che andrà ad approfondire una delle figure più complesse e amate di Mare Fuori.