Ieri sera Sophie Codegoni è stata letteralmente sconvolta dall’eliminazione (improvvisa) di Alessandro Basciano che ha dovuto lasciare (in fretta e furia) la Casa del Grande Fratello Vip (ma a smorzare la tensione ci ha pensato Lulù con un consiglio geniale).

“Io con Manuel l’ho fatto…”, il consiglio hot di Lulù a Sophie

Prima di andare via, Basciano ha quasi “ordinato” a Sophie di non smarrire le sue cose e di recuperare tutta la sua roba sparsa nella Casa. Per questo motivo la Codegoni, facendosi aiutare da Jessica, ha cercato di riordinare i vestiti ed anche gli accessori del suo fidanzato.

Prima di chiudere la valigia Lulù ha dato un consiglio hot alla sua amica:

Sophie mettigli una mutanda tua, ti prego! Io l’ho fatta a Manu… dai, invece ci sta sai come adora lui. Gli uomini vogliono quella usata, di quelle nuove non gliene frega niente, una che hai messo oggi. Levatele, dai levatele tanto ora ci mettiamo la tuta.

Io sono letteralmente pazza per questa principessa e la sua creatività “croccante”.

lulu che consiglia a sophie di mettergli una mutanda sua ad alessandro ✈️ #GFvip #fairylu pic.twitter.com/BR5PZ1fNpP — sam (uomonero) 👼🏾 (@SamTonellato) March 1, 2022