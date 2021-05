Il nome di Giulia D’Urso, ex protagonista di Uomini e Donne, nelle ultime ore è tornato nuovamente sulla bocca di tutti. Secondo alcuni quotidiani nazionali, l’ex fidanzata di Giulio Raselli sarebbe la “spia” che avrebbe chiamato il 112 per segnalare la cena clandestina dei calciatori dell’Inter Romelu Lukaku, Ivan Perisic, Ashley Young e Achraf Hakimi.

Il Corriere della Sera, sulla spinosa questione titola “La festa di Lukaku e il giallo dell’influencer: chi è Giulia D’Urso, sospettata di aver chiamato i carabinieri”.

E aggiunge:

La notizia ha destabilizzato Giulia D’Urso che in lacrime è intervenuta sui social:

Mi dissocio assolutamente da tutte le falsità che stanno venendo fuori sul mio conto. E’ tutto ridicolo. Provvederò a difendermi nelle sedi opportune contro chi sta inventando tutte queste cose sul mio conto.

Mi dispiace farmi vedere in queste condizioni, ma volevo dire due paroline in merito alla situazione che sta succedendo della quale io non ne sapevo nulla perché non ho mai chiamato per denunciare nessuna festa. Mi fa veramente schifo pensare che vivo in un modo in cui per una str****ta inventata da non so chi, io possa venire massacrata per una cosa che non ho fatto, mi rendo conto di quanto possano essere pericolosi i social in queste situazioni, è da questa mattina che vengo massacrata da gente che senza sapere, senza avere un minimo di prova, mi augura la morte, mi dice che sono un infame, che sono una deficiente, che per due follower ho fatto tutto questo casino, la qualunque, ovviamente non è una cosa che mi fa stare bene.

Ragazzi, state attenti, prima di scrivere un messaggio, prima di augurare qualcosa di brutto ad una persona, accertatevi, contate fino a dieci, pensateci cento volte, perché magari voi lo scrivete così senza pensarci, però sono pesanti certe cose.

É veramente tanto brutto ricevere insulti a prescindere, ma per una cosa che non hai fatto è ancora peggio. Comunque io adesso sto uscendo e andrò a denunciare i giornalisti che hanno fatto il mio nome senza avere prove.