Insulti a Chiara Ferragni nel nuovo singolo di Fedez e Emis Killa? Il rapper interviene e parla della ex moglie – VIDEO

Nel nuovo singolo Sexy Shop di Fedez e Emis Killa si parla (anche) di Chiara Ferragni? La risposta è sì, come emerso anche da un recente intervento sul quotidiano La Stampa del rapper che anticipava l’uscita del suo nuovo lavoro. Ma proprio durante il relaese party per l’uscita della nuova canzone, Fedez ha voluto fare ulteriore chiarezza in merito.

Insulti a Chiara Ferragni nel nuovo singolo di Fedez? Il rapper interviene

Alcune barre di Sexy Shop conterrebbero, dunque, un chiaro riferimento a Chiara Ferragni. Parlando con La Stampa, il rapper Fedez ha fatto chiarezza, spiegando:

Credo di aver scritto le barre più educate e precise che si potessero fare rispetto al rapporto fra me e Chiara. Nei suoi confronti voglio esprimere solo e unicamente rispetto perché non ho nulla da dire ed è giusto così. Non ho certo intenzione di buttare me*da sulla madre dei miei figli Leone e Vittoria. Lo stesso non vale per chi le è stato attorno. Su di loro non ho pietà e non avrò nessuna pietà.

Concetto ribadito anche nelle passate ore, durante il relaese party in cui Fedez ha voluto mettere a tacere il gossip insistente sulla questione Chiara Ferragni. I malpensanti, infatti, hanno creduto (sperato?) che all’interno del nuovo brano potessero esserci delle frecciatine rivolte alla ex moglie e madre dei suoi figli, Leone e Vittoria.

Emis Killa, durante l’evento, è stato il primo a prendere la parola parlando del nuovo progetto musicale. Successivamente è toccato a Fedez, che ha voluto ribadire il precedente concetto:

Io volevo anche aggiungere una piccola postilla. E ovviamente tutti si aspettavano che io in questo brano insultassi mia moglie Ma io non intendo prendere parte a questo gioco. Per me mia moglie è la madre dei miei figli e quindi mi spiace non aver accontentato le aspettative.

Il video in apertura