Il Festival di Sanremo 2023 vinto da Marco Mengoni si è rivelato un evento estremamente social. Lo dimostrano i dati registrati ma anche le numerose interazioni. Ma la dimostrazione maggiore è rappresentata da Amadeus che, grazie a Chiara Ferragni, da alcuni giorni ha un profilo Instagram tutto suo con oltre 1,7 milioni di follower.

Instagram, quanti follower hanno guadagnato i cantanti di Sanremo 2023

Dirette Instagram in diretta e una promozione incredibile di Instagram a scapito di TikTok: è quanto accaduto nel corso del Festival di Sanremo 2023. Ma quanto sono cresciuti i follower dei cantanti in gara?

Secondo i dati elaborati dal portale Not Just Analytics, il podio è molto simile a quello della classifica finale. Al primo posto troviamo ancora una volta Marco Mengoni che nelle serate di Sanremo ha conquistato 308mila follower, arrivando a quota 2 milioni.

Secondo posto con Mr. Rain con 273.500 follower con un totale di 620mila; terzo Lazza con 226mila follower conquistati (per un totale di 1,2 milioni). In fondo alla classifica troviamo invece i Cugini di Campagna con 5.600 follower in più, arrivando quindi a meno di 20mila follower (18.400). Ultimo ha conquistato “appena” 37mila follower arrivando 12° nella classifica per la crescita della fanbase.

Dai dati emerge anche una crescita interessante di oltre il 50%: i Colla Zio hanno aumentato la loro fanbase social del 59,8%, (da 11.600 a 28.800 follower); Sethu ha registrato un 52,43% guadagnando 11.400 follower (21.800 in totale). Terzo posto per Rosa Chemical che ha aumentato la sua fanbase del 51,09% arrivando a 337.500 follower.

La classifica dei brani su TikTok

Secondo i dati Osservatorio Sanremo di Mambo​ sulla​ classifica dei bra­ni più virali su Tik­Tok, dopo la finale di ieri sera di Sanremo 2023, gli insight di TikTok riconfermano che la traccia del brano Supereroi di Mr.Rain si aggiudica il primo posto in classifica col numero record di 14.600 video che la rendono in assoluto la traccia più cliccata di Sanremo.

Marco Mengoni al secondo posto, ha collezionato invece 7.793 video con il brano vincitore Due Vite, mentre Due di Elodie si aggiudica il terzo posto del podio raccogliendo un totale 6.746 video.