Gli internauti timorati di Dio, in piena modalità “Mamma Ciccio mi tocca!“, hanno segnalato in massa una fotografia che ritrae Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha successivamente condiviso l’accaduto.

Instagram censura Sophie e Alessandro: ecco la foto “incriminata”

“Io scioccata”, ha scritto Sophie condividendo la segnalazione che le ha arrivata da Instagram dopo aver rimosso il suo scatto in compagnia del fidanzato Alessandro Basciano.

Per questo motivo, anche mamma Valeria Pasciuti ha rilanciato postando nuovamente la foto della figlia insieme al fidanzato: “La gelosia, l’invidia… ma tutto torna”.

L’intervista con Soleil

Sophie, proprio nella giornata di ieri, è stata protagonista di una intervista doppia insieme all’amica Soleil Sorge, svelando cosa era accaduto prima dell’ingresso al Grande Fratello Vip:

Io l’ho giudicata. Ho detto: “Secondo me è antipatica.Non andremo proprio d’accordo”. Invece poi alla fine, è partita in maniera particolare. Ci siamo scontrate, ce ne siamo dette di ogni e poi lei è diventata poi col tempo la mia sorellona.