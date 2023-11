Perla Vatiero lunedì sera entrerà nella Casa del Grande Fratello come concorrente ufficiale. Mirko Brunetti ha fatto pace con Greta Rossetti ma nel frattempo flirta con Angelica Baraldi.

Inquilini del GF parlano di Perla Vatiero dopo la diretta: la Casa si divide

Intanto nella Casa del GF in molti hanno espresso il loro punto di vista su Perla Vatiero dopo le ultime interazioni mostrate nel corso della diretta del reality show.

Letizia, così come riportano i colleghi di Biccy, si è scagliata contro Perla:

Ce l’ho con Perla! Mi sembra che cerchi pubblicità e popolarità. Vuole visibilità secondo me. Può godersi Greta senza una terza persona? Mi dispiace che l’altra si mette in mezzo a situazioni in cui non c’entra nulla. Mirko deve essere libero di vivere la sua nuova relazione in tranquillità. Ma basta cosa vuole? Ha rotto, la loro storia è finita a giugno. Sta condizionando la relazione di Mirko e Greta. Se uno mi lascia io mi tolgo dal mezzo, non faccio sti post sul karma che gira. Invece capisco Greta, perché anche a me starebbe sul cavolo vedere delle ragazze giocare con il mio ragazzo.

E se Mirko si è trovato d’accordo con Letizia, Ciro Petrone ha preso le difese di Perla:

L’avresti fatto anche tu! La loro storia è finita in tv e l’altra con Greta è nata sempre in televisione. Poi Greta ha messo in mezzo Perla! Quella è venuta qui nella casa del GF dopo che era stata lei a parlare di Perla. E ti dico che tu al posto di Perla avresti fatto uguale. Vedrai, se ti succederà ne riparleremo. Ricordati che è una cosa accaduta sotto le telecamere e che ci sono state frecciatine sui social.

Anche Anita si è trovata d’accordo con l’osservazione di Ciro:

Ricordiamoci che Perla è stata con lui 5 anni ed è normale che parli e commenti. A me invece non piace quello che Greta fa contro Angelica. Quello che fa è quello che io non vorrei mai essere.

Fiordaliso, in ultimo, ha espresso il suo punto di vista su Greta Rossetti: