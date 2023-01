Nelle passate ore Wilma Goich ha avuto un confronto con Dana Saber durante il quale si è detta dispiaciuta per quello che è successo e per le parole dette nei suoi confronti. Dana è tornata a giustificarsi sulla famosa t-shirt indossata prima di entrare nel letto di Daniele, ribadendo di non avere alcuna intenzione di provarci con nessuno.

Forse in vista della puntata di oggi del GF Vip, Wilma ha fatto un passo indietro dopo la sfuriata spropositata fatta a Dana, ‘rea’, secondo le segnalazioni ricevute da Antonella e dallo stesso Daniele, di essere entrata nel letto di quest’ultimo nuda.

La cantante non ce la fa ad ammettere di essere gelosissima del Vippone ma si limita a dire:

Dana però è apparsa poco convinta, replicando:

Wilma ha negato che la sua arrabbiatura fosse per il fatto che lei avesse dormito con Daniele, ma Dana ha ribattuto:

Pronta la replica di Wilma:

No, no, no, no. Mi ha disturbato il fatto che Antonella e Daniele mi hanno detto che tu eri… Non mi sono inventata niente. Ero nervosa. Per cosa? Mah, per cose mie. Io purtroppo sono stanca, sono distrutta. Devo lavorare, pulire…