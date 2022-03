Costantino Della Gherardesca torna in onda stasera su Sky con la nuova puntata di Pechino Express. Proprio in queste ore, il buon Giuseppe Candela via Dagospia ha svelato un retroscena: il conduttore si sarebbe infortunato.

Infortunio per Costantino Della Gherardesca: sostituito a Pechino Express

Pechino Express è planato su Sky confermando alla guida Costantino Della Gherardesca. Gira voce che i telespettatori dell’adventure game assisteranno presto a un colpo di scena. Stando alle nostre fonti il nobile conduttore durante le registrazioni ha dovuto fare i conti con un infortunio, un problema che ha portato a uno stop per gli accertamenti del caso. In quante puntate non sarà alla conduzione e da chi sarà sostituito?

Secondo le numerose indiscrezioni del web, a prendere il posto di Costantino potrebbe essere Enzo Miccio: sarà così? Non ci resta che attendere la visione di questo colpo di scena.

PECHINO EXPRESS, STOP PER COSTANTINO DELLA GHERARDESCA: INFORTUNIO DURANTE LE REGISTRAZIONI #pechinoexpresshttps://t.co/7NLdpc3jsv — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 31, 2022

PETIZIONE PER AVERE ENZO MICCIO AD OGNI EDIZIONE #pechinoexpress pic.twitter.com/GbJ0Vgl14V — there it is, Giorgia (@SparkleInMyStep) March 24, 2022

ENZO MICCIO CHE ARRIVA CORRENDO URLANDO “FORZAAAAAA” SEI TU PECHINO EXPRESS ENZO SEI TUUUUU#PechinoExpress pic.twitter.com/dmVnCKhNv9 — venere di twitta (@aleferaz) March 24, 2022