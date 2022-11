Nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo di “inciuci”. Oriana ha svelato ad Antonella di aver limonato con Antonino in Confessionale ma nel frattempo punta Daniele che la “maltratta” perché non riesce a vederci chiaro.

Gli inciuci del GF Vip: Oriana bacia Antonino ma punta Daniele?

Gli inciuci nella Casa proseguono incessantemente nel corso delle ore. Antonino è attratto da Oriana ma lei potrebbe provare dell’interesse maggiore nei confronti di Daniele che però la respinge.

Nel frattempo Micol Incorvaia, dopo una domanda diretta da parte di Oriana, ha svelato: “Sì, mi piace Daniele!”. Anche lui ha risposto: “Anche a me piace Micol”.

Stavano solamente scherzando oppure erano seri?

Ed intanto gli inciuci al GF VIP continuano…

Giaele è attratta da Antonino e (forse) da Micol che prova una simpatia forte per Edoardo Tavassi e confida di “puntare” Daniele che dice di “ricambiare” ma litiga con Oriana (l’amore non è bello se non è litigarello).

Ad Alberto piace Edoardo Donnamaria ma lui è fidanzato con Antonella Fiordelisi che punterebbe, fin dalle prime battute, Antonino Spinalbese.

Qualcuno può spiegarmi cosa diavolo sta succedendo?

A differenza di ciò che dicono tanti, a lei piace Daniele!

Molto più di quanto le piaccia Antonino

E devo dire che avrebbe vita più semplice se il suo scopo fosse solo quella di fare la coppia, perché col secondo sarebbe già cosa fatta, invece rosica tanto per il primo#gfvip https://t.co/xLejl2kV5P — Fool not comfortable (@farcelamai) November 13, 2022

Oriana ha fatto capire che è gelosa di Daniele, quando poi stanotte ha fatto una scenata di gelosia ad Antonino. ANTONINO SCAPPAA, SI È CAPITO BENISSIMO COSA VUOLE FARE ORIANA #gfvip #gintonic — Har✨ (@is16__) November 13, 2022

daniele ipocondriaco che sta lontano km da antonino ma non sa che lui ha limonato con oriella la quale nel frattempo si sente già sposata con antospina e cerca di reclamare ogni sua attenzione beh è andata da dio daniè ⚰️ #Gintonic #gfvip pic.twitter.com/Rrlj7mnBmg — ~sunrise (@sunrisearchive) November 13, 2022

C’è un intreccio di ship in questo Gf che letteralmente potremmo vedere limonare Micol e Antonino da un momento all’altro senza rimanere sconvolti #gfvip — unnomeunagaranzia✨ (@GSPPstanaccount) November 13, 2022

Oriana: “Micol a te piace Daniele?”

Micol: “Sì”

Oriana: “Ma è vero o no?”

Micol: “Sì” MICOL CHE LO AMMETTE DAVANTI A DANIELE E ORIANA STO MALE #gfvippic.twitter.com/PiaGQA0a37 — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 13, 2022

Oriana “ non permetterò mai che Daniele è Micol stringano un rapporto “ ma scusa se tu sei interessata a Spinacino cosa ti interessa di quello che fa Daniele ? #Gfvip — NIKITILANDIA (@caltagirone96) November 13, 2022

– si parla di Micol e Daniele – Edoardo: “L’unica certezza in questa casa è una sola, che io non piaccio a nessuno” Micol (sottovoce): “Ma non è vero proprio” #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/1prvyhZ7ry — Elisa🍂 (@lafintacinica) November 13, 2022