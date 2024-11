Incidenti ed infortuni a Ballando con le stelle: “campo di battaglia”, tutti i concorrenti in difficoltà

L’edizione 2024 di Ballando con le Stelle sta diventando un vero “campo di battaglia” per i concorrenti, che stanno affrontando una serie di sfortunati eventi e infortuni. La prima a dover rinunciare temporaneamente è stata la cantante Nina Zilli, in coppia con il ballerino Pasquale La Rocca, che nella scorsa puntata ha annunciato il suo ritiro momentaneo a causa di un infortunio. Durante le prove, la Zilli ha infatti riportato fratture alle costole e una lesione al piede, costringendola a prendersi una pausa dalle esibizioni.

Ballando con le stelle, non solo Nina Zilli: gli altri concorrenti in difficoltà

Ma Nina non è stata l’unica a soffrire di problemi fisici. Anche Francesco Paolantoni ha rivelato di avere difficoltà a causa di una diverticolite. Nonostante l’ironia dei giudici, come Selvaggia Lucarelli, che ha messo in dubbio il suo malessere, Paolantoni ha affermato di non essere al massimo delle sue forze.

Oltre a loro, anche la campionessa olimpica Federica Pellegrini, in coppia con Angelo Madonia, ha condiviso di aver affrontato una brutta intossicazione alimentare, che le ha causato problemi di stomaco durante la settimana. Anche Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello, ha avuto una settimana difficile a causa di un crampo, mentre Luca Barbareschi ha subito una gomitata sul labbro in un incidente di ballo.

Un’edizione che mette alla prova i concorrenti

Nonostante le difficoltà, il cast di Ballando con le Stelle continua a esibirsi con impegno, dimostrando grande determinazione nel superare gli ostacoli. Resta da vedere se la sfortuna continuerà a perseguitare i concorrenti o se riusciranno a completare il percorso senza ulteriori intoppi.

Ballando, marito di una concorrente geloso del maestro di danza: “Preoccupato per il nostro rapporto”https://t.co/6wfT5FDuqj#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/EXnbFuBxQk — BlogTivvu.com (@blogtivvu) November 9, 2024

Ballando, il meccanismo del talent

Ballando con le stelle è uno dei programmi di intrattenimento più popolari in Italia, trasmesso su RAI 1 e condotto da Milly Carlucci fin dal suo debutto nel 2005. Il format del programma prevede che personaggi famosi vengano abbinati a ballerini professionisti per competere in varie discipline di ballo, mentre una giuria di esperti valuta le loro performance.

La Struttura:

Ogni settimana le coppie si esibiscono in balli diversi (tango, valzer, salsa, ecc.)

La giuria assegna i voti dopo ogni esibizione

Il pubblico da casa può votare tramite social media e televoto

Le coppie che ricevono i punteggi più bassi rischiano l’eliminazione

La Giuria storica include:

Carolyn Smith (presidente di giuria)

Guillermo Mariotto

Fabio Canino

Ivan Zazzaroni

Selvaggia Lucarelli

Altri elementi caratteristici:

Il “ballerino per una notte”: un ospite speciale che si esibisce in ogni puntata

La “sala delle stelle”: dove i concorrenti si preparano prima delle esibizioni

Alberto Matano nel ruolo di opinionista/commentatore

Paolo Belli e la sua Big Band che suonano dal vivo

Il programma ha lanciato o rilanciato la carriera di molti personaggi e ha visto la partecipazione di concorrenti di diverse età e background, dai giovani attori agli sportivi, dai politici ai giornalisti.