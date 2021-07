Brutto incidente per Tina Cipollari, benda sull’occhio e corsa in ospedale: ecco cosa è successo

Brutto incidente per Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne è stata paparazzata tra le pagine di Nuovo con una vistosa benda sull’occhio ma non ha perso l’ironia prendendo in giro Gemma Galgani.

Brutto incidente per Tina Cipollari, benda sull’occhio: ecco cosa è successo

La Cipollari è stata paparazzata con una vistosa benda sull’occhio e il volto sofferente: “Il dramma di Tina”, titola il settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Ma cosa è successo di grave? Mentre l’opinionista di Uomini e Donne stava cucinando dell’olio bollente le sarebbe schizzato nell’occhio, per questo è stata costretta ad andare prontamente in ospedale per ricevere subito soccorso.

Per fortuna niente di grave. Ed infatti, la stessa Tina Cipollari ha pubblicato lo scorso 1 luglio una storia su Instagram a bordo di una bellissima crociera facendo tirare un sospiro di sollievo ai numerosissimi estimatori.

Da settembre, come di consueto, Tina tornerà al suo posto al fianco di Gianni Sperti per la nuova stagione di Uomini e Donne dove ritroverà anche l’acerrima nemica Gemma Galgani.