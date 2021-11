Incidente per Mara Venier, caduta a Domenica In: come sta e cosa è successo, Pierpaolo interviene – VIDEO

Incidente per Mara Venier dietro le quinte di Domenica In durante la pubblicità. Di ritorno in studio, Pierpaolo Pretelli ha svelato cosa è accaduto durante il blocco pubblicitario.

Incidente per Mara Venier a Domenica In: la caduta in pubblicità

C’è stato un piccolo incidente per Mara ma speriamo che tutto si risolva al più presto, aspettiamo Mara perché la nostra queen è unica! Nulla di grave, una piccola distorsione.

Queste le parole di Pierpaolo di ritorno dalla pubblicità.

Anche il maestro ha detto la sua:

E’ scivolata durante la pubblicità.

Mara Venier dopo alcuni minuti è tornata in diretta per svelare cosa le è accaduto:

Sono caduta, voglio rassicurare mio marito che non è neanche in Italia. Ho preso una botta al piede, una bella storta, una botta in testa, sono caduta di faccia con gli occhiali ma non me la sento di continuare perché la botta è stata molto forte, vai avanti te Pierpaolo, ce la fai?

Dopo pochi minuti, una dolorante Mara Venier ha proseguito ancora nella conduzione di Domenica In, tenendosi il ghiaccio alla testa, senza occhiali poiché, come spiegato, si sono rotti nella caduta avvenuta durante la pubblicità.

Tuttavia, al terminare dell’intervista a Memo Remigi non è riuscita ad andare oltre.

Dopo aver introdotto l’attore Giuseppe Zeno per la presentazione della serie Blanca, l’evidente dolore alla testa non le ha permesso di proseguire ed ha lanciato il promo.

Di rientro Mara si è scusata con l’attore in lacrime prima di lasciare lo studio senza riuscire a salutare il suo adorato pubblico.

Di ritorno da un altro filmato sulla serie, infatti, il compito di chiudere la puntata in anticipo è toccato a Pierpaolo Pretelli che ha commentato:

Direi di chiudere, ci vediamo domenica prossima.

Che carina Mara che da tutta questa fiducia a Pier 💖 #DomenicaIn — 🥐Selene ~💉 (@cornettodiluna) November 21, 2021