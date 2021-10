Manila Nazzaro ha dormito tutta la notte con il seno di fuori senza accorgersene. Dopo le docce bollenti dei concorrenti si aprono anche le danze dei piccoli incidenti in chiave “hot” (ed involontari come in questo caso).

Incidente hot per Manila Nazzaro: fuori di… seno al GF Vip

Stanotte infatti Manila Nazzaro, come riporta Trash Tv Stellare, ha dormito col seno scoperto, naturalmente senza rendersene conto. – scrivono i colleghi di Novella 2000 – Solo questa mattina così l’ex Miss Italia si è resa conto della gaffe fatta, e l’accaduto non è passato inosservato sui social.

In che senso Manila si è accorta solo stamattina di aver dormito tutta la notte a seno scoperto ✈️✈️✈️ #GFVIP — trashtvstellare (@trashtvstellare) October 7, 2021

Manila parla di Nicola con Soleil

Nicola è una brava persona, certo. Però per te non può essere un punto di riferimento qua dentro. Perché è un uomo, innanzitutto. Perché ha un carattere particolare, è molto chiuso. A volte non si rende conto di quello che gli succede attorno. E’ la verità. Lo conosco benissimo Nicola. E’ una persona eccezionale. Io so la famiglia di Nicola. Conosco tutto, tu capisci quanto sono affezionata a quel ragazzo. Però devo essere onesta anche nei suoi confronti. Non è che puoi dire “Ah, è un ragazzo fantastico“. Ha dei limiti anche lui.