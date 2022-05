Celebre attrice nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip? A quanto pare potrebbe esserci anche Manuela Arcuri tra i Vipponi pronti a varcare la porta rossa del reality più spiato d’Italia. A renderlo noto è stato Alberto Dandolo nella sua consueta rubrica di gossip ospitata sul settimanale Oggi.

Manuela Arcuri dice sì al Grande Fratello Vip?

Pare che dopo i tanti “no” Manuela Arcuri stia per cedere. E’ quanto fatto sapere dal buon Dandolo il quale ha svelato le reali e sempre più concrete possibilità di vederla nel cast del prossimo Grande Fratello Vip 7:

Ha sempre rifiutato di partecipare al reality…Quest’anno però potrebbe averci ripensato.

Pare anche che la trattativa sia ormai ben avviata. Ma perché fino ad oggi la Arcuri avrebbe sempre detto di no al GF Vip? Secondo il settimanale, l’attrice avrebbe sempre rifiutato per una ragione precisa, ovvero la lontananza per troppo tempo dall’amato figlio:

A trattenerla finora è stato il pensiero di allontanarsi per troppo tempo dal figlio Mattia.

Adesso però Manuela Arcuri sarebbe non solo pronta a partecipare al Grande Fratello Vip ma anche a sposare il compagno Giovanni Di Gianfrancesco. Le nozze si celebreranno il prossimo 22 luglio sul Lago di Bracciano.