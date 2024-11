Le imitazioni della settima puntata di Tale e Quale Show 2024: spoiler quarto giudice e esibizioni

Cresce la tensione tra i concorrenti di Tale e Quale Show 2024 mentre si avvicina la tanto attesa finale. Questo venerdì 1 novembre alle 21:25 su Rai1, andrà in onda il penultimo appuntamento del programma condotto da Carlo Conti e che vedrà gli artisti sfidarsi in esibizioni spettacolari, con l’obiettivo di guadagnare punti preziosi nella classifica generale. Scopriamo quali saranno le nuove imitazioni.

Le esibizioni di Tale e Quale Show in programma l’1 novembre 2024

Attualmente in testa alla classifica troviamo Verdiana, seguita da Kelly Joyce e Feisal Bonciani. Nella scorsa puntata, Kelly Joyce si è assicurata il primo posto con una straordinaria interpretazione di Grace Jones in I’ve Seen That Face Before (Libertango). Tuttavia, i distacchi tra i concorrenti sono ridotti al minimo.

I giudici – Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio – insieme all’ospite speciale di stasera Massimo Lopez, saranno chiamati a valutare performance decisamente competitive.

Il programma promette una serata ricca di emozioni, con omaggi a grandi icone della musica. Tra gli abbinamenti annunciati, spiccano Simone Annicchiarico come Joe Cocker, Massimo Bagnato nei panni di Sergio Endrigo e Feisal Bonciani che si cimenterà nell’interpretazione di Michael Jackson. L’attesa cresce anche per Kelly Joyce, che tenterà di replicare il successo con un omaggio a Rihanna, e per Verdiana, intenzionata a consolidare la sua posizione con una performance dedicata ad Anna Oxa.

E poi ancora: Thomas Bocchimpani vestirà i panni di Morten Harket; il cantante del famoso complesso degli “A-Ha”, Justine Mattera farà rivivere Don Lurio, Giulia Penna si trasformerà in Ornella Vanoni, Roberto Ciufoli sarà uno (o “una”) dei Ricchi e Poveri, Amelia Villano avrà le sembianze di LP ed infine Carmen Di Pietro sarà una delle Gemelle Kessler.