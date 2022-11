Imbarazzo al GF Vip: la censura non scatta, due Vippone riprese in momenti particolari

Momenti di imbarazzo, nelle passate ore, al GF Vip, a quanto pare all’insaputa di una Vippona. La protagonista è Giale De Donà, la quale è stata “vittima” della disattenzione della regia che ha puntato i riflettori su di lei durante alcuni momenti di intimità. A quanto pare però non sarebbe stata la sola.

Imbarazzo al GF Vip: due scene non censurate

I colleghi di Biccy.it hanno riportato due episodi (con tanto di foto) in cui la regia birichina ha puntato il suo occhio indiscreto su due Vippone. Se nel caso di Giaele l’occhio indiscreto del GF Vip sembra aver indugiato un po’ troppo sulla concorrente, mostrando il seno mentre dormiva, diverso è il discorso per un’altra Vippona.

Stiamo parlando di Patrizia Rossetti, sulla quale si è concentrata l’inquadratura durante il gioco Obbligo o verità nel quale si sono cimentati ieri sera i concorrenti. La conduttrice è stata chiamata, secondo le regole del gioco, a scambiarsi i vestiti con Alberto De Pisis ed i due inquilini sono andati nel giardino interno della Casa, seguiti dall’occhio onnipresente del GF Vip che ha ripreso tutto, compreso quello che c’era sotto la maglia della Rossetti.

La Rossetti, nonostante non avesse nulla sotto la maglia, non ha mostrato alcun imbarazzo a mostrarsi a favore di telecamera, partecipando attivamente al gioco.

Patrizia dimenticandosi di essere in diretta

Insomma, la regia di questo GF Vip conferma di far scattare la sua censura a proprio piacimento. Se, infatti, nella maggior parte dei casi gli spettatori lamentano un eccessivo cambio di inquadrature nei momenti più interessanti, in questi casi invece sembra che qualcosa non sia andato per il verso giusto.