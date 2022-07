A distanza di alcuni mesi, Stefania Orlando ha deciso di fare chiarezza su un aspetto che l’avrebbe messa fortemente in imbarazzo ed in difficoltà con una collega, Barbara d’Urso. Per comprendere quanto accaduto però occorre fare un passo indietro. All’epoca de La Pupa e il Secchione Show, il programma di Italia 1 condotto da Barbara d’Urso, l’ex gieffina si era espressa in modo apparentemente polemico e negativo, svelando di aver rifiutato la proposta della conduttrice di prendere parte al programma in qualità di giudice.

Stefania Orlando fa chiarezza su un vecchio equivoco con Barbara d’Urso

In realtà, Stefania Orlando ha spiegato che non ci sarebbe stato alcun rifiuto sebbene alcuni siti avessero invece descritto la vicenda travisando le parole e usando titoli eccessivi che, a detta dell’ex Vippona le avrebbero arrecato un danno.

In una recente intervista al settimanale Mio, la Orlando non ha nascosto di aver provato un certo imbarazzo nei confronti di Barbara d’Urso e della sua squadra di autori:

In verità non ho rifiutato: ho raccontato di aver fatto un colloquio con loro che però si è concluso con un nulla di fatto. Non capisco perché alcuni giornali amino fare i titoli sensazionalistici. Semplicemente, dopo il colloquio, le cose sono andate così: io ho fatto altre cose, loro hanno scelto altre persone. Non è stato carino nei confronti di Barbara e dei suoi autori che conosco da tanti anni, mi sono sentita in imbarazzo.

In effetti all’epoca Stefania, intervistata dal settimanale Chi, si era limitata a dire:

C’è stato un incontro ma abbiamo preferito fare altro. Sarebbe stato surreale.

Forse a creare dei fraintendimenti sarebbe stata questa ultima sua frase. Fatto sta che dopo il “no” a La Pupa e il Secchione Show, Stefania Orlando ha lavorato su Real Time anche accanto a Tommaso Zorzi ed oggi sogna di condurre un programma tutto suo. La stessa si è detta interessata anche a La Talpa ma non come concorrente. Dopo l’esperienza del GF Vip a quanto pare non avrebbe più intenzione di vivere una esperienza simile.